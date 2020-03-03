إيران: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل مراقبة أنشطتنا النووية

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل مراقبة الأنشطة النووية لطهران والتحقق من سلميتها.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن سفير ومندوب طهران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب ابادي، أكد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل عمليات المراقبة والتحقق من سلمية النشاطات النووية في إيران.

وتطرق غريب ابادي إلى التقرير الصادر مؤخرا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن موضوع التحقق من سلمية النشاطات النووية الذي ينص عليه الاتفاق النووي، قائلا "إن التقرير يؤكد من جديد على ان عمليات التفتيش والتحقق من السلمية النووية متواصلة منذ العام 2016 في إيران".

وأضاف أنه بناء على هذا التقرير فقد بلغ مخزون اليورانيوم المخصب في إيران، لغاية 19 شباط / فبراير من العام الحالی، 1020.9 كغ، كما يشير إلى أنها أعلنت عن تركيب أجهزة جديدة للطرد المركزي في منشأتها.

وتابع أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد على أن إيران مستمرة في تنفيذها الطوعي والمؤقت للبروتوكول الإضافي وأن عمليات التحقق من عدم حرف نشاطاتها النووية عن مسارها السلمي.