فرنسا: استغلال تركيا للمهاجرين لابتزاز أوروبا غير مقبول

اتهم وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، تركيا، اليوم الثلاثاء، باستغلال المهاجرين لابتزاز أوروبا وقال إن على أنقرة احترام اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتعامل مع اللاجئين على أراضيها.

وقال لو دريان أمام أعضاء البرلمان "غير مقبول أن تستخدم تركيا قضية المهاجرين للضغط على أوروبا"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف أن أوروبا احترمت على مدى السنوات الأربع الماضية الاتفاق الذي أُبرم في مارس/ آذار 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ، بما يشمل التزامات مالية كبرى، وأن على أنقرة القيام بالمثل.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت، في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي يمكنه تقديم دعم مالي لليونان بقيمة 700 مليون يورو لحل أزمة المهاجرين، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يشارك اليونان نفس المخاوف بشأن الوضع على الحدود، بعد فتح تركيا الحدود من جانبها أمام آلاف المهاجرين للعبور إلى أوروبا.

وقالت ديرلاين، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "المخاوف اليونانية هي مخاوفنا، هذه الحدود ليست حدود اليونان فقط، بل حدود أوروبا".

وأضافت "أؤكد دعم الاتحاد الأوروبي إلى اليونان، وأنا مسؤولة تماما عن حشد الدعم اللازم للسلطات اليونانية".

وأعلنت ديرلان أن "الاتحاد الأوروبي يمكنه تقديم دعم مالي لليونان بقيمة 700 مليون يورو"، كما أشارت إلى أن الوكالة الأوروبية المعنية بمراقبة الحدود الخارجية "فرونتيكس" ستنشر فرقا إضافية لدعم السلطات اليونانية.

وأضافت أن "المهاجرون تم دفعهم بوعود زائفة إلى هذا الوضع البائس"، لافتة إلى أن "تركيا ليست عدوا، لكن البشر ليسوا وسائل لتحقيق الأهداف".