رئيس المجلس الأوروبي يدعو تركيا لاحترام اتفاق المهاجرين مع الاتحاد

دعا رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الثلاثاء، تركيا لاحترام اتفاق أبرمته مع الاتحاد الأوروبي عام 2016 يقضي بأن تحتوي تدفق المهاجرين إلى أوروبا مقابل الحصول على مساعدات تبلغ قيمتها مليارات اليوروات.

وأضاف ميشيل أن من الضروري أن تحمي أوروبا حدودها، بحسب وكالة "رويترز".

وكان ميشيل في اليونان بصحبة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وديفيد ساسولي، رئيس البرلمان الأوروبي، في جولة لتفقد منطقة حدودية بين اليونان وتركيا شهدت على مدى الأيام الثلاثة الماضية اشتباكات بين جنود يونانيين ومهاجرين.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت، في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي يمكنه تقديم دعم مالي لليونان بقيمة 700 مليون يورو، لحل أزمة المهاجرين، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يشارك اليونان نفس المخاوف بشأن الوضع على الحدود، بعد فتح تركيا الحدود من جانبها أمام آلاف المهاجرين للعبور إلى أوروبا.

وقالت ديرلاين، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "المخاوف اليونانية هي مخاوفنا، هذه الحدود ليست حدود اليونان فقط، بل حدود أوروبا".

وأضافت "أؤكد دعم الاتحاد الأوروبي إلى اليونان، وأنا مسؤولة تمام عن حشد الدعم اللازم للسلطات اليونانية".

وأعلنت ديرلان أن "الاتحاد الأوروبي يمكنه تقديم دعم مالي لليونان بقيمة 700 مليون يورو"، كما أشارت إلى أن الوكالة الأوروبية المعنية بمراقبة الحدود الخارجية "فرونتيكس" ستنشر فرقا إضافية لدعم السلطات اليونانية.

وأضافت أن "المهاجرون تم دفعهم بوعود زائفة إلى هذا الوضع البائس"، لافتة إلى أن "تركيا ليست عدوا، لكن البشر ليسوا وسائل لتحقيق الأهداف".