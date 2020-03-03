تسجيل
00:44 GMT04 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    الوضع في إيران بسبب فيروس كورونا

    رغم العقوبات... لماذا عرضت أمريكا مساعدة إيران في مكافحة كورونا؟

    © Sputnik . Антон Быстров
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic4.img.sputniknews.com/images/104468/76/1044687669.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202003031044753487-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%9F/

    في ظل المعاناة التي تواجهها إيران بسبب تفشي فيروس كورونا، رفضت طهران عرضًا أمريكيًا للمساعدة في مواجهة المرض، وذلك في غضون استمرار الأزمة السياسية الحادة بين البلدين المندلعة بشأن الاتفاق النووي.

    أمريكا التي تفرض عقوبات كبيرة على طهران، قالت على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، إنها عرضت على إيران المساعدة في التصدي لفيروس كورونا، وذلك بعد أن أبدى قلق بلاده من عدم تبادل طهران المعلومات حول انتشار الوباء.

    ورغم ما تعانيه إيران، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، عباس موسوي، رفض بلاده للمقترح الأمريكي، مؤكدا أنهم يشككون في نوايا أمريكا ولا يعولون على مساعداتهم.

    الموقف الأمريكي دفع البعض للتساؤل عن الأسباب التي دفعت أمريكا لعرض مساعدتها على إيران، وإمكانية تعليق العقوبات بشكل جزئي أو كلي على طهران للمساهمة في مكافحة كورونا.

    أسباب الإعلان الأمريكي

    الدكتور إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي المقيم في واشنطن، قال إن "القرار الأمريكي الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب بأنه مستعد لتقديم المساعدة لإيران لمكافحة فيروس كورونا، جاء لعدة أسباب جزء منها تتعلق بالخوف من انتشار الوضع بشكل مخيف، والرغبة في مكافحة الوباء في أي مكان بالعالم".

    البرلمان الإيراني
    © REUTERS / OFFICIAL PRESIDENT WEBSITE
    إيران تعلن ارتفاع عدد نواب البرلمان المصابين بـ"كورونا" إلى 23 شخصا

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "بالإضافة إلى الرغبة في مكافحة الفيروس، يأتي الطلب الأمريكي بسبب الانتقادات الكبيرة التي وجهت للإدارة الأمريكية حتى من داخل أمريكا بسبب العقوبات القاسية المفروضة على إيران".

    وتابع: "هذه الاتهامات تقول إن العقوبات الأمريكية حالت دون تمكن النظام الإيراني من مكافحة وباء كورونا، وساهمت في انتشاره بشكل كبير".

    واستطرد: "بالإضافة إلى الضغوط التي تمارس على الرئيس الأمريكي بعد أن قدمت الكثير من الدول مساعدتها لطهران، بما فيها إيران والتي أرسلت فريقًا بحثيًا للمساهمة في وضع حد لانتشار الوباء".

    وأكد أن "الضغوط دفعت ترامب للإعلان بأنه مستعد للمساعدة أيضًا"، مشيرًا إلى أن "الرفض الإيراني جاء للتشكيك في النوايا والأهداف الأمريكية".

    لعبة أمريكية

    من جانبه قال محمد غروي، المحلل السياسي الإيراني، إن "أمريكا تريد أن تلعب لعبة قذرة، حيث تظن أن إيران في مأزق بسبب كورونا وتريد طرح أفكار للمساعدة ليظهر النظام الأمريكي على أنه متضامن وإنساني مع الشعب الإيراني".

    فيروس كورونا المستجد
    © REUTERS / AGUSTIN MARCARIAN
    بسبب كورونا… الإمارات تبادر بإجلاء مواطنيها من إيران

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "ما يحاول الأمريكي تسويقه مجرد فقاعات، ليس لها أي أساس، وإن كانت واشنطن جادة في مساعدة طهران لمواجهة فيروس كورونا كان قد بادر برفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة، أو كلها".

    وتابع: "أمريكا لا تريد المساعدة، بل وتمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى طهران، ليس اليوم فقط، لكن منذ وقت طويل، كما حدث في أزمة السيول والزلازل، والتي وقفت أمام الدول التي كانت تريد المساعدة".

    استمالة للشارع

    وعن السبب في طرح المساعدة الآن، قال: "إن أمريكا تحاول أن تستميل الشارع الإيراني، وتسوق لفكرة أنها تفرق في المعاملة بين النظام والشعب، لكن في الحقيقة أمريكا تكره إيران وتحاصر شعبها بشتى الطرق".

    وأشار إلى أن "بعض التسريبات أكدت أن أمريكا طرحت هذه المساعدة في مقابل تحقيق شروطها القديمة، والتي طرحتها لرفع العقوبات ومن ضمنها عدم تطوير القدرات الصاروخية، ووقف ما يسمى بالتدخل في شؤون المنطقة، وأن تظل طهران داخل الاتفاق النووي".

    وأنهى حديثه قائلًا: "أتصور لو أن أمريكا كانت جادة في تلك المساعدات، لما رفضتها إيران".

    اتهامات إيرانية لأمريكا

    قال وزير الخارجية الإيراني إن منظمة الصحة العالمية قامت بمجهود كبير لدعم إيران في مواجهة فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 89 ألف شخص حول العالم.

    وأضاف، في تدوينة على "تويتر"، أمس الاثنين: "الأمم الصديقة ساندت إيران في التصدي لفيروس كورونا، رغم العقوبات الأمريكية المفروضة علينا".

    وتابع: "تلك العقوبات تعرض حياة المصابين الإيرانيين للخطر"، مشيرا إلى أن بلاده تحتاج إلى مهمات طبية بصورة ملحة لمواجهة الفيروس".

    كورونا وإيران

    أعلنت إيران ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 77 شخصا، وقال مساعد وزير الصحة، إن الإصابات في إيران بفيروس كورونا وصلت إلى 2336 حالة، حسب وكالة "رويترز".

    فيروس كورونا - تفتان، إيران فبراير 2020
    © AFP 2020 / Banaras Khan
    إيران تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 77 شخصا

    كما أعلن البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد النواب المصابين بفيروس "كورونا" المستجد إلى 23 برلمانيا.

    وأوضح نائب البرلمان الإيراني، عبد الرضا مصري، في اجتماع مع الصحفيين، أن "المصابين كانوا على تواصل مباشر مع الناس في المدن وحملوا الفيروس من مناطق مختلفة في البلاد".

    ونصح مصري، النواب المنتخبين حديثا والدوائر الانتخابية بقطع تواصلهم مع الناس في الوقت الراهن، حتى "لا يصابوا بالفيروس ويتضرروا" وخاصة في أيام عيد النيروز الموافق 21 الحادي والعشرين مارس/ آذار.

    وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الاثنين، ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 66 حالة، مجددة الدعوة للمواطنين بالبقاء في المنازل.

    وذكر مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئیسي، أن "عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 1501، وعدد الوفيات 66 والمتعافين 291"، مشيرا إلى اكتشاف "523 إصابة جديدة و 12 حالة وفاة خلال الـ 24 الساعة الماضية".

     وتسعى دول العالم جاهدة إلى تطبيق إجراءات احترازية لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد الذي يواصل تفشيه.

     

    انظر أيضا:

    ابن زايد يتصل برئيس وزراء إيطاليا... ويؤكد تضامن الإمارات في مواجهة كورونا
    الصحة العالمية: نسب الوفيات بفيروس "كورونا" على مستوى العالم بلغت 4%
    بسبب كورونا... البنك المركزي الأمريكي يتخذ إجراء مفاجئا وغير مسبوق منذ الأزمة المالية
    الكلمات الدلالية:
    إيران, أمريكا, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان يوم أحمر في بحيرة كواغوتشيغو باليابان، للمصور كيتهاورن خورذاورنونغ من تايلاند، الحائزة على الجائزة الوطنية (تايلاند) في المسابقة العالمية سوني للتصوير لعام 2020
    الفائزون بجوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    رقم قياسي... بيبي سيقود إسرائيل للمرة الخامسة
    رقم قياسي... بيبي يقود إسرائيل للمرة الخامسة
    أفضل وأسوأ الدول في العالم لتنشئة الأطفال
    أفضل وأسوأ الدول في العالم لتنشئة الأطفال
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك