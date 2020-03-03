17 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا في أمريكا

كشفت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل الولايات المتحدة 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع وفيات أخرى.

وبحسب ما نقلته "رويترز"، ارتفع إجمالي عدد الأمريكيين المصابين بالفيروس القاتل إلى 108 مصابًا، وشمل ذلك 60 مصابًا في 12 ولاية، بما في ذلك الحالات التي سجلتها مختبرات الصحة العامة ولم يتسن للهيئة التأكد منها حتى مساء أمس.

وبالنسبة للحالات الأمريكية المصابة بفيروس كورونا بين المواطنين العائدين من مدينة ووهان الصينية –المكان الذي ظهر فيه المرض لأول مرة- وسفينة "دايموند برنسيس" الراسية في اليابان، فقد بلغ 48 حالة.

وأعلنت ولاية نيويورك الأمريكية، أمس الاثنين، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في الولاية. وقال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، في تغريدة، إن الحالة لشخص قادم من إيران.

وأضاف، لقد تم عزل الشخص لا يوجد سبب يدعو للقلق غير المبرر، فالمخاطر لا تزال منخفضة في نيويورك". وشدد: "نحن نتعامل مع هذه المسألة بجد، وسنقدم معلومات إضافية عندما يصبح ذلك متاحا".

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي، رئيس مجموعة العمل التابعة للبيت الأبيض المعنية بمواجهة فيروس كورونا الجديد، مايك بنس، أمس، تشديد حظر السفر المفروض على إيران استجابة إلى تفشي المرض في أراضيها.

وأكد بنس في مؤتمر صحفي، أنه سيتم توسيع نطاق القيود لتشمل أي شخص أجنبي الجنسية زار إيران خلال 14 يومًا ماضية، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه المواطنين أيضًا بعدم التوجه إلى بعض المناطق في كوريا الجنوبية وإيطالية.

من جانبه أكد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن نسب الوفيات بفيروس كورونا الجديد بلغت 4 في المئة من إجمالي المصابين بالفيروس على مستوى العالم.