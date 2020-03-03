إسبانيا تكتشف إصابة رجل بكورونا بعد أسبوعين من وفاته

أعلنت السلطات الصحية المحلية في فالنسيا الإسبانية، مساء اليوم الثلاثاء، وفاة رجل بعد إصابته بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، وهي أول حالة وفاة تشهدها البلاد بعد ظهور المرض فيها.

وقالت رئيسة إدارة الصحة الإقليمية، آنا بارسيلو في مؤتمر صحفي نقلته "رويترز" إن "الاختبارات أظهرت أن الرجل الذي توفي في الثالث عشر من فبراير/ شباط، مات بسبب إصابته بفيروس كورونا الجديد".

وفي نهاية يناير/ كانون الثاني، أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا القاتل في البلاد. واضطرت الشهر الماضي إلى عزل نزلاء أحد الفنادق لمدة أسبوعين.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الأربعاء الماضي، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في العاصمة، موضحةً أن العدد الإجمالي للأشخاص المصابين في إسبانيا ارتفع إلى سبعة.

من جانبه أكد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن نسب الوفيات بفيروس كورونا الجديد بلغت 4 في المئة من إجمالي المصابين بالفيروس على مستوى العالم.