سلطات الصحة الأمريكية للكونغرس: كورونا اقترب من التحول لوباء عالمي

أخبرت هيئة مراكز السيطرة على الأمرض والوقاية في الولايات المتحدة، الكونغرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن منظمة الصحة العالمية ستعلن فيروس كورونا الجديد وباءً عالميًا بمجرد انتقاله من شخص لآخر خارج الصين.

وقالت الدكتورة، آن شوتشات، نائبة مدير الهيئة، للجنة مجلس الشيوخ المعنية بشؤون التعليم والعمل والمعاشات، إن تفشي المرض حاليًا يطابق معيارين من أصل ثلاثة معايير رئيسية للتصينف كوباء عالمي، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن بي سي".

وأضافت: "إنه فيروس جديد، زقادر على الانتشار من شخص لآخر. إذا حدث ذلك خارج الصين، فإن هذا سيزيد من احتمال أن تعتبره منظمة الصحة العالمية وباءً عالميًا".

وقالت منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، إن عدد حالات الإصابة بفيروس "كوفيد 19" الجديدة خارج الصين كان أعلى بحوالي تسعة أضعاف من داخل البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

من جانبه أكد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الثلاثاء، أن نسب الوفيات بفيروس كورونا الجديد بلغت 4 في المئة من إجمالي المصابين بالفيروس على مستوى العالم.