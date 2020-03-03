إصابة ثلاثة إسرائيليين بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى خمسة عشر مصابا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، (الأربعاء بتوقيت تل أبيب)، أن ثلاثة إسرائيليين آخرين أصيبوا بفيروس "كورونا" ليرتفع عدد المصابين الإسرائيليين إلى خمسة عشر غالبيتهم عادوا أو كانوا على إتصال مع عائدين من إيطاليا.

القدس – سبوتنيك. وتواصل السلطات الإسرائيلية إخضاع أكثر من خمسة آلاف مواطن في الحجر المنزلي مدة أربعة عشر يوما، وذلك بعد عودتهم من دول ينتشر فيها الفيروس.



ووقع وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي الأسبوع الماضي أمرا بحظر دخول الأجانب من إيطاليا إلى إسرائيل، وفرض الحجر الصحي 14 يوما على الإسرائيليين العائدين من هناك.

كانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت يوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية إلى أكثر من 10 آلاف.

وقالت المنظمة في بيان: "تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الأخيرة 1792 إصابة جديدة بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية، وبهذا يصل عدد المصابين 10566 في 72 دولة، وعدد الوفيات ارتفع إلى 166 (37 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة".

وأشارت المنظمة إلى أن عدد المصابين في الصين بفيروس كورونا وصل إلى 80304، والوفيات إلى 2946، وعدد المصابين بالفيروس في جميع أنحاء العالم وصل إلى 90870.

هذا وقد حذر أمس حذر علماء من أن الفيروس المستجد قد يصبح "دائما" أو "موسميا"، أي أنه لن يختفي على الإطلاق.