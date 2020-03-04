بايدن يحصد أصوات فرجينيا وساندرز يفوز بفيرمونت في الانتخابات التمهيدية

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، إن جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق فاز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية فرجينيا، بينما فاز بيرني ساندرز في ولاية فيرمونت.