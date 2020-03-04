كوريا الجنوبية تسجل 516 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل المجموع إلى 5328 شخصا

أكد مركز المراقبة والسيطرة على فيروس كورونا القاتل التابعة لوزارة الصحة في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، تسجيل 516 حالة إصابة جديدة بهذا الفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي للأشخاص المصابين في البلاد إلى 5328 حالة.