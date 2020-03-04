رئيس كوريا الجنوبية يلغي جولة للإمارات ومصر وتركيا بسبب فيروس كورونا

أكد البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية، أن رئيس البلاد مون جيه، إن ألغى اليوم الأربعاء، جولة تشمل الإمارات ومصر وتركيا كانت مزمعة في منتصف مارس/آذار بسبب فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم البيت الأزرق في بيان، "استجابة لتفشي فيروس (كوفيد-19) في البلاد في الآونة الأخيرة، قررنا عدم المضي قدما في الزيارات"، وفقا لرويترز.



كان مركز المراقبة والسيطرة على فيروس كورونا القاتل التابعة لوزارة الصحة في كوريا الجنوبية، قال أعلن اليوم، تسجيل 516 حالة إصابة جديدة بهذا الفيروس ، ما يرفع العدد الإجمالي للأشخاص المصابين في البلاد إلى 5328 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية إلى أكثر من 10 آلاف.

وقالت المنظمة في بيان: "تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الأخيرة 1792 إصابة جديدة بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية، وبهذا يصل عدد المصابين 10566 في 72 دولة، وعدد الوفيات ارتفع إلى 166 (37 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة".

وأشارت المنظمة إلى أن عدد المصابين في الصين بفيروس كورونا وصل إلى 80304، والوفيات إلى 2946، وعدد المصابين بالفيروس في جميع أنحاء العالم وصل إلى 90870.

هذا وقد حذر علماء، يوم الاثنين، من أن الفيروس المستجد قد يصبح "دائما" أو "موسميا"، أي أنه لن يختفي على الإطلاق.