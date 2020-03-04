أمريكا تزود إسرائيل بطائرات صهريج عسكرية

وافقت السلطات الأمريكية على بيع طائرات صهريج عسكرية إلى إسرائيل.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن وزارة الخارجية الأمريكية قالت، يوم أمس، الثلاثاء، إن السلطات الأمريكية وافقت على بيع طائرات صهريج عسكرية بقيمة إجمالية مقدارها 2.4 مليار دولار إلى إسرائيل.

ويُتوقع أن تحصل إسرائيل على 8 طائرات من طراز "KC-46A Boeing" و17 محركا لها.

وتعتبر إسرائيل من أهم مشتري المنتجات العسكرية الأمريكية الأجانب.