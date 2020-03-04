الصحة الأمريكية: نطور لقاحا محتملا ضد فيروس كورونا المستجد

أعلن وزير ​الصحة​ الأمريكي أليكس أزار، اليوم الأربعاء، أن أطباء أمريكيين قاموا بتطوير لقاح محتمل لمعالجة ​فيروس كورونا​ المستجد في غضون ثلاثة أيام، وسيتم اختباره في الأيام المقبلة.

وجاءت تصريحات الوزير الأمريكي خلال كلمة مقتضبة ألقاها في ​البيت الأبيض​ وإلى جانبه كل من الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ ومدير المعاهد الوطنية للصحة الطبيب أنتوني فوشي.

وأكد أزار أن العلماء في الولايات المتحدة بصدد حقن أول مريض باللقاح الجديد بعد حوالي شهر من الآن، مضيفا أن إدارة الغذاء و​الدواء​ الأمريكية قد رخصت، يوم الاثنين الماضي، بإدخال اللقاح في المرحلة الأولى من التجارب السريرية.

وأعلن رئيس المجلس الوطني للتجارة في البيت الأبيض، بيتر نافارو، السبت الماضي، أنه يتوقع من خمس شركات صيدلانية أمريكية كبيرة إعداد 150 مليون جرعة من لقاح الفيروس التاجي COVID-19 بحلول نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام.