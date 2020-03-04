ماذا يفعل مختبر بيولوجي سري أمريكي في جورجيا؟

يوجد في جمهورية جورجيا ما يسمى بمركز أبحاث الصحة العامة أو مختبر لوغار.

ويُعتقد أن هذا المركز يحوي مختبرًا بيولوجيًا تابعا لوزارة الدفاع الأمريكية. وقد أعلنت وزارة الخارجية الروسية في عام 2015 أن مركز لوغار يحتضن مركزا بحثيا تابعا للقوات المسلحة الأمريكية.

ويظن مسؤولون روس أن السلطات الأمريكية والجورجية تحاول التستر على أنشطة هذا المختبر البيولوجي الذي يبحث الأمراض الوبائية الخطيرة.

وأكد مسؤول في وزارة الصحة الجورجية أخيرا أن مختبر لوغار يبحث أمراضًا تسببها فيروسات. وقال "أميران غامكريليدزه" على شبكة تلفزيون "إيميدي" الجورجي إن بمقدور مختبر لوغار كشف العديد من الفيروسات الخطيرة. وذكر مسؤول وزارة الصحة الجورجية أن مختبر لوغار يعمل في هذه الأيام على التحقق من عدم وجود فيروس كورونا في دم مرضى.

وأشار إلى أن مختبر لوغار يحفظ ما تم خلال الأعوام الـ70 الماضية اكتشافه من فيروسيات يمكنها أن تكون سلاحا خطيرا في يد الإرهابيين.

وبحسب مسؤول وزارة الصحة الجورجية فإن مختبر لوغار يوفر الحماية البيولوجية لجمهورية جورجيا.