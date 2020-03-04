أمير قطر يعلق على توقيع اتفاق السلام بين أمريكا وحركة "طالبان"

أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا، مساء أمس الثلاثاء، مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، بعد أيام من اتفاق إحلال السلام الذي وقع بين أمريكا وحركة "طالبان" في الدوحة.

وحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا": "جرى مناقشة آخر تطورات الأوضاع في أفغانستان وبالأخص فيما يتعلق باتفاق إحلال السلام الذي تم توقيعه مؤخرا في الدوحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان"، مؤكدة ان الرئيس الأفغاني "أثنى على جهود دولة قطر التي أسهمت في التوصل لهذا الاتفاق التاريخي".

من جانبه، أكد أمير قطر استمرار الدوحة في بذل الجهود التي من شأنها المساعدة في إجراء الحوار بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان للتوصل لاتفاق سلام آخر بين الطرفين يؤدي إلى استتباب الأمن والاستقرار في أفغانستان.

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 3, 2020

ووقعت الولايات المتحدة اتفاقا مع حركة طالبان، يوم السبت الماضي، ما قد يمهد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا ويمثل خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.

ووقع الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد والمسؤول السياسي لطالبان الملا عبد الغني بارادار. وحضر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مراسم التوقيع.