مقتل وجرح العشرات من أفراد الشرطة الأفغانية بهجوم لطالبان في ولاية أوروزغان

كشفت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأربعاء، عن مقتل العشرات من أفراد الشرطة الأفغانية بهجوم لطالبان في ولاية أوروزغان الواقعة بوسط البلاد.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية، عن زرغاي عبادي، متحدث باسم حاكم ولاية أوروزغان، اليوم الأربعاء، أن "عشرات الأفراد من الشرطة الأفغانية قتلوا وجرح آخرون في هجوم بمنطقة ترينكوت بالولاية".

وأضاف المتحدث قائلا: "8 من مقاتلي طالبان قتلوا و جرح 4 آخرون خلال المواجهات مع الشرطة".

وفي السياق نفسه، كشفت وكالة الأنباء الفرنسية ( أ ف ب) عن مقتل 20 جنديا وشرطيا في هجمات لطالبان في أفغانستان.

ووقعت الولايات المتحدة اتفاقا مع حركة طالبان، يوم السبت الفائت، ما قد يمهد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا ويمثل خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.