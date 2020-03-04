3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في هوكايدو اليابانية

سجلت جزيرة هوكايدو شمالي اليابان، ثلاث حالات إصابة أخرى بفيروس كورونا الجديد، اليوم الأربعاء، ليرتفع الإجمالي إلى 82 حالة في المحافظة.

وبحسب ما نقلته "رويترز" عن الموقع الرسمي للمحافظة، فإن الحالات الجديدة شملت 3 رجال، أحدهم في الخمسينيات واثنان في الستينيات من العمر. وتمثل هوكايدو أكبر تجمعًا للإصابات بالفيروس الجديد بين محافظات اليابان.

وتوفي رجل في السبعينيات من عمره في جزيرة هوكايدو، السبت الماضي، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وقالت حكومة بلدية هوكايدو إن المريض دخل المستشفى في 17 يناير/ كانون الثاني بسبب مرض آخر، لكن بدأت تظهر عليه ما يشبه أعراض الأنفلونزا بعد بضعة أسابيع، وقد ثبتت إصابته بفيروس كورونا في 25 فبراير/ شباط.

وفي أواخر الشهر الماضي، أعلن حاكم جزيرة هوكايدو اليابانية، ناوميتشي سوزوكي، حالة الطوارئ، مطالبا السكان تجنب الخروج مطلع هذا الأسبوع.

ونقلت صحيفة "ساوث شاينا مورنينغ" عن سوزوكي، قوله: "تبذل هوكايدو كل ما في وسعها لاحتواء الفيروس، لكن الأزمة تتفاقم"، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ ستستمر حتى 19 مارس/آذار المقبل.