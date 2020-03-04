تركيا تعلن إسقاط 8 مروحيات سورية و8 منصات دفاع جوي في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، إسقاط 14 طائرة سورية منذ بدء عملية "درع الربيع" في مدينة إدلب.

وأكدت الدفاع التركية، في بيان لها، "إسقاط 3 مقاتلات و8 مروحيات و3 طائرات بدون طيار وتدمير 151 دبابة و52 راجمة صواريخ و47 مدفعية و8 منصات دفاع جوي للنظام السوري منذ بدء عملية درع الربيع"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 4, 2020

وتشهد محافظة إدلب، منذ أسابيع، معارك عنيفة بعد أن نفذ مسلحون، سلسلة هجمات استهدفت مواقع الجيش السوري، ما تسبب بمعارك عنيفة بين الطرفين.

فيما أعلن مركز المصالحة الروسي العامل في سوريا، أن ما لا يقل عن 385 ألف شخص، معظمهم من الأكراد، غادروا منازلهم بسبب عمليات تركيا في سوريا.