أنقرة: مقتل 9 من حزب العمال الكردستاني في غارات تركية شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن 9 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة كيانا إرهابيا، قتلوا في غارات جوية للجيش في مناطق بشمال العراق.

أنطاكيا - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الدفاع التركية أنه جرى "تحييد 9 مسلحين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، 4 منهم في أفاشين و5 آخرين في هاكورك".

وتشن تركيا ضربات جوية بشكل متكرر على مواقع في شمال العراق، وخاصة في منطقة جبل قنديل، حيث تؤكد أن مسلحي حزب العمال الكردستاني يتمركزون فيها، لكن الحملة الأخيرة التي أطلقت عليها "عملية المخلب" شملت قصفا بالمدفعية وعمليات برية أيضا.

ودعت بغداد أنقرة في أكثر من مناسبة إلى احترام سيادتها ووقف عملياتها العسكرية والغارات الجوية شمالي البلاد.