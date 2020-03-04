تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في بولندا

أعلن وزير الصحة البولندي، لوكاش شوموفسكي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في بولندا.

وقال شوموفسكي خلال مؤتمره الصحفي: "هذا المريض جاء من ألمانيا".

ولم يقدم الوزير أي تفاصيل أخرى عن هوية المريض وأفراد أسرته.

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 80 ألفا و270 حالة، وشفاء 49856 منذ تفشي المرض في البلاد.

ويذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولاً في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 في سوق لبيع الحيوانات البرية بمدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.