أردوغان يؤكد أن الجيش السوري فقد أكثر من 3200 من عناصره في إدلب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن "النظام السوري فقد منذ انطلاق درع الربيع ولغاية اليوم، أكثر من ثلاثة آلاف و200 من عناصره".

وأكد أردوغان، خلال كلمة له أما حزبه، أن "تركيا لن تسمح أن تذهب دماء شهدائها هدرا" وأنها "لن نترك الشعب السوري المظلوم لوحده"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف أن العمليات الأخيرة أثبتت أن تركيا ليست دولة لا تعرف كيف تحارب، بل دولة لا تريد الحرب، مؤكدا أن "نظام الأسد فقد لغاية اليوم منذ انطلاق درع الربيع أكثر من ثلاثة آلاف و200 من عناصره".

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 4, 2020

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق اليوم، "إسقاط 3 مقاتلات و8 مروحيات و3 طائرات بدون طيار وتدمير 151 دبابة و52 راجمة صواريخ و47 مدفعية و8 منصات دفاع جوي للنظام السوري منذ بدء عملية درع الربيع"، كما أعلنت الدفاع التركية، مقتل جنديين إثنين وإصابة 6 آخرين بنيران الجيش السوري في إدلب، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وتشهد محافظة إدلب، منذ أسابيع، معارك عنيفة بعد أن نفذ مسلحون، سلسلة هجمات استهدفت مواقع الجيش السوري، ما تسبب بمعارك عنيفة بين الطرفين.