روحاني: فيروس كورونا أصاب كل أقاليم إيران تقريبا

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن تفشي فيروس كورونا في البلاد أصاب كل الأقاليم تقريبا.

وأضاف روحاني، بحسب الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية، "هذا المرض واسع الانتشار. لقد وصل إلى كل أقاليمنا تقريبا، وبشكل ما هو مرض عالمي".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد إلى 2336 حالة والوفيات إلى 77 شخصا.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي أكثر 88 ألف شخص، توفي منهم ما يقارب 3 آلاف شخص، فيما شفي حتى الآن 42670 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية في أحدث إحصائياتها الصادرة الأحد الماضي.