أردوغان: طلبت من ترامب ذخيرة على خلفية العملية العسكرية في إدلب

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه طلب من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعما بالذخيرة على خلفية العملية العسكرية في إدلب.

وأضاف أردوغان، بحسب وكالة "الأناضول"، أن بلاده تنتظر تحقيق وقف لإطلاق النار في إدلب السورية خلال مباحثاته المنتظرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو غدا.

​وذكر أردوغان، في تصريحات للصحفيين، عقب خطاب للكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، "ننتظر تحقيق وقف إطلاق النار في المنطقة خلال مباحثاتنا في موسكو".

وحول التصريحات الأمريكية بخصوص تزويد تركيا بالمعدات العسكرية، علق أردوغان "قدمت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مثل تلك الطلبات".

#عاجل | أردوغان (تصريح واشنطن بدعم تركيا بالذخائر): نقلت مثل هذه الطلبات الى السيد ترامب — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 4, 2020

​وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن بلاده على استعداد لتزويد تركيا بالذخيرة والمساعدات الإنسانية في منطقة إدلب السورية.

وأضاف جيفري، في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة "رويترز": "تركيا شريك في حلف شمال الأطلسي. معظم الجيش يستخدم عتادا أمريكيا. سنعمل على التأكد من أن العتاد جاهز ويمكن استخدامه".