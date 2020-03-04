أوكرانيا تناقش مع الولايات المتحدة إجراءات ضد "التيار الشمالي -2"

أفاد رئيس شركة "نفطوغاز" الأوكرانية، أندريه كوبوليف، اليوم الأربعاء، بأن كييف تجري محادثات مع الولايات المتحدة ، بهدف منع روسيا بشكل نهائي من استئناف مد خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي – 2".

كييف - سبوتنيك . ونقلت وكالة "أوكرإنفورم" الأوكرانية للأنباء عن كوبوليف: "اللعبة لم تنته بعد. سيحاول الروس توفير قدراتهم التقنية الذاتية لاكتمال مد خط الأنابيب... ونحن الآن نناقش، بما في ذلك وهنا (في الولايات المتحدة)، كيفية التأكد من دفن هذا المشروع بشكل نهائي".

هذا وأصبح معروفا،ً يوم الثلاثاء، أن سفينة "الأكاديمي تشيرسكي"، المملوكة لشركة "غازبروم" الروسية، والقادرة على استكمال مد خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي – 2"، قد توجهت من سريلانكا إلى ميناء السويس المصري.

ووفقًا لكوبوليف ، فإن سياسة العقوبات التي تنتهجها واشنطن تجاه مشروع "التيار الشمالي – 2" أصبحت "إحدى أهم الخطوات" الهادفة إلى دعم أمن أوكرانيا في مجال الطاقة. وأضاف "نأمل أن تواصل الحكومة الأميركية جهودها في هذا الاتجاه".

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض مشروع "التيار الشمالي – 2 " بشدة بسبب قيامها بترويج الغاز الطبيعي المسال الخاص بها في دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى معارضة أوكرانيا وعدد من الدول الأوروبية لهذا المشروع. وفرضت الولايات المتحدة، في كانون الأول/ديسمبر، عقوبات على المشروع ، مطالبة الشركات القائمة بمد خط الأنابيب بالتوقف الفوري. وأعلنت شركة "أولسيز" السويسرية على الفور، تعليق تنفيذ عملية المد.