ارتفاع عدد وفيات كورونا في إيران إلى 92 والمصابين إلى 2922

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد إلى 92.

طهران- سبوتنيك. كما أعلنت ارتفاع عدد المصابين إلى 2922، بعد تسجيل 586 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي: "ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 2922 شخصا والوفيات إلى 92 شخصا بينما عدد المتعافين وصل إلى 552".

ولفت جهانبور إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل 586 إصابة جديدة و 15 حالة وفاة إثر الفيروس.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد أعلن، اليوم الأربعاء، إن تفشي فيروس كورونا في البلاد أصاب كل الأقاليم تقريبا.

وأضاف روحاني، بحسب الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية، "هذا المرض واسع الانتشار. لقد وصل إلى كل أقاليمنا تقريبا، وبشكل ما هو مرض عالمي".

وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي أكثر من 88 ألف شخص، توفي منهم ما يقارب 3 آلاف شخص، فيما شفي حتى الآن 42670 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية في أحدث إحصائياتها الصادرة الأحد الماضي.