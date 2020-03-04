ترامب يتبرع بربع مرتبه السنوي لمكافحة فيروس كورونا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب قد تبرع بمرتبه لثلاثة أشهر إلى وزارة الصحة، في سعيه لمكافحة فيروس كورونا.

ونشرت السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، ستيفاني جريشام، تغريدة قالت فيها إن الرئيس ترامب تبرع بربع مرتبه السنوي، أي ما يعادل 100 ألف دولار، لدعم الجهود المبذولة لمواجهة واحتواء ومكافحة فيروس كورونا.

President @realDonaldTrump made a commitment to donate his salary while in office. Honoring that promise and to further protect the American people, he is donating his 2019 Q4 salary to @HHSGov to support the efforts being undertaken to confront, contain, and combat #Coronavirus. pic.twitter.com/R6KUQmBRl1 — Stephanie Grisham (@PressSec) March 3, 2020

​ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 75 حالة فضلا عن وفاة شخصين.

وقال مسؤولون، يوم السبت الماضي، إن أول أمريكي توفي بالفيروس رجل في الخمسينات كان يعاني من ظروف صحية.