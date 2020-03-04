ترامب يتبرع بربع مرتبه السنوي لمكافحة فيروس كورونا

ونشرت السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، ستيفاني جريشام، تغريدة قالت فيها إن الرئيس ترامب تبرع بربع مرتبه السنوي، أي ما يعادل 100 ألف دولار، لدعم الجهود المبذولة لمواجهة واحتواء ومكافحة فيروس كورونا.
President @realDonaldTrump made a commitment to donate his salary while in office. Honoring that promise and to further protect the American people, he is donating his 2019 Q4 salary to @HHSGov to support the efforts being undertaken to confront, contain, and combat #Coronavirus. pic.twitter.com/R6KUQmBRl1— Stephanie Grisham (@PressSec) March 3, 2020
ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 75 حالة فضلا عن وفاة شخصين.
وقال مسؤولون، يوم السبت الماضي، إن أول أمريكي توفي بالفيروس رجل في الخمسينات كان يعاني من ظروف صحية.
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