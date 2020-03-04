روسيا ترصد 45 خرقا لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 الساعة الأخيرة، 45 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 44 خرقا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في نشرتها اليومية على موقعها الرسمي: "الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 الساعة الأخيرة 45 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في المحافظات التالية: اللاذقية (18) وإدلب (15) وحلب (11) وحماة (1)، بينما رصد الجانب التركي 44 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظتي إدلب (41) وحلب (3)".

وتجدر الإشارة إلى قيام المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، ورصد تحركات اللاجئين خلال الـ 24 الساعة الماضية بتنفيذ 3 عمليات إنسانية، حيث تم من خلالها إيصال 250 سلة غذائية إلى أهالي قرية حوا في ريف إدلب وقريتين في ريفي حلب والرقة.