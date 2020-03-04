نائب أردوغان: قتل اللاجئين يكشف القيمة الحقيقية للغرب

قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، ما وصفه بـ"المشاهد المخزية"، الواردة من الحدود اليونانية التي كشفت القيمة الحقيقة للغرب، وذلك إثر مقتل لاجئين على الحدود اليونانية، اليوم الأربعاء.

وأضاف أوقطاي، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" على "تويتر": "عقلية همجية، تلك التي تطلق الرصاص على المظلومين القادمين إلى أبوابهم، وتغرق قواربهم، وتلقي بالقنابل الغازية على الأطفال المستضعفين".

وقالت "الأناضول" في تدوينة أخرى، إن الأمن اليوناني قتل مهاجرا وأصاب 5 آخرين، مشيرة إلى أن الشرطة وقوات حرس الحدود اليونانية، أطلقت قنابل الصوت والغاز، والرصاص الحي والبلاستيكي، على المهاجرين الموجودين في المنطقة الحدودية الفاصلة بين الأراضي التركية واليونانية".

ولفتت وكالة "الأناضول" إلى أن السلطات الرسمية في ولاية أدرنة التركية، ذلك في بيان، وقالت إن "مقتل المهاجرين سببه ممارسات السلطات اليونانية"، مشيرة إلى أن "البيان أكد أن وفدا تركيا مكونا من 8 برلمانيين أتراك يتقدمهم رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان حسن تشاووش أوغلو، زار المنطقة لتفقد أحوال المهاجرين، وكان شاهدا على ما تعرض له المهاجرون".

وتابع البيان: "النيابة العامة في ولاية أدرنة فتحت تحقيقا حول ما آلت إليه ممارسات السلطات اليونانية".

يذكر أن تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، بدأ منذ الخميس الفائت، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين باتجاه أوروبا، وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت الماضي، أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.

#عاجل |نائب الرئيس التركي: المشاهد المخزية الواردة من الحدود اليونانية كشفت القيمة الحقيقة للغرب — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 4, 2020

ولفتت "الأناضول" إلى أن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أعلن الثلاثاء الماضي، أن عدد المهاجرين غير النظاميين، الذين عبروا الأراضي التركية إلى اليونان هو 130 ألف و469 مهاجرا".

#عاجل |نائب أردوغان: عقلية همجية، تلك التي تطلق الرصاص على المظلومين القادمين إلى أبوابهم، وتغرق قواربهم، وتلقي بالقنابل الغازية على الأطفال المستضعفين — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 4, 2020

وأكدت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، أمس الثلاثاء، أن الاتحاد يمكنه تقديم دعم مالي لليونان بقيمة 700 مليون يورو، لحل أزمة المهاجرين.

وقالت فون دير لاين: "المخاوف اليونانية هي مخاوفنا، هذه الحدود ليست حدود اليونان فقط، بل حدود أوروبا"، مضيفة: "أؤكد دعم الاتحاد الأوروبي لليونان، وأنا مسؤولة تمام عن حشد الدعم اللازم للسلطات اليونانية".