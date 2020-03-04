المتحدث باسم الرئاسة التركية يدعو لتسريع عمل لجنة صياغة الدستور السورية

اجتمع المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن مع وفد أمريكي في لقاء، تناولوا خلاله ملف إدلب السورية.

وأكد قالن خلال اللقاء أن العملية العسكرية "درع الربيع"، التي تنفذها تركيا في الشمال السوري هدفها "الحل السلمي والسياسي" في سوريا، حسبما نقلت وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

#عاجل |متحدث الرئاسة التركية والوفد الأمريكي يتناولان ملف إدلب — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 4, 2020

وشدد المتحدث باسم الرئاسة التركية على ضرورة تسريع عمل لجنة صياغة الدستور في سوريا "من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة القائمة وخلق مناخ ملائم لإجراء انتخابات حرة وعادلة".

وتشهد محافظة إدلب، منذ أسابيع، معارك عنيفة بعد أن نفذ مسلحون، سلسلة هجمات استهدفت مواقع الجيش السوري، ما تسبب بمعارك عنيفة بين الطرفين.

فيما أعلن مركز المصالحة الروسي العامل في سوريا، أن ما لا يقل عن 385 ألف شخص، معظمهم من الأكراد، غادروا منازلهم بسبب عمليات تركيا في سوريا.