أوكرانيا تجري مفاوضات مع أمريكا لاستيراد الغاز عبر بولندا

أعلن وزير الطاقة والبيئة، أليكسي أورجيل، أن كييف تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لاستيراد كميات كبيرة من الغاز عبر بولندا.

وقال أورجيل في مقابلة مع وكالة "يونيان"، اليوم الأربعاء، "نظرنا مؤخرا في إمكانية استيراد الغاز على المدى الطويل من الولايات المتحدة... أعتقد أنه من الصحيح توقيع عقد مدته عشر سنوات أو عشرين سنة".

وأجاب أورجيل عن سؤال حول ما إذا كانت مفاوضات الغاز جارية حاليًا مع الأمريكيين "نعم، يتم تشكيل مجموعة وثائق. بالنسبة لنا هذه الوثائق جيوسياسية ومتعلقة بأمن الطاقة، حيث يتم التخطيط لتنفيذها عبر الأراضي البولندية".

وردا على سؤال حول حجم الغاز الذي يتم الحديث عنه، قال أورجيل: "كمية كبيرة"، ولم يكشف المزيد عما إذا كانت الكمية 5 مليارات متر مكعب قائلا "ربما كذلك".

وقال "وفي المرة القادمة التي سنجري فيها مفاوضات بشأن نقل الغاز أو أي شيء آخر مع روسيا، سيكون لدينا بالفعل خيارات بديلة من الدولة التي تحاول الآن زيادة وجودها في سوق الغاز الأوروبية والعالم بشكل عام".