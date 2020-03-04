الاتحاد الأوروبي لتركيا: التطورات على الحدود "غير مقبولة"

وجّه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، مساء اليوم الأربعاء 4 مارس/آذار، رسالة إلى تركيا، بخصوص التوتر على حدودها مع اليونان.

وقال بوريل، في تصريح نقلته وكالة "رويترز"، إنه أبلغ تركيا بأن الوضع على حدودها مع اليونان "غير مقبول".

وتابع قائلا: "ينبغي على تركيا ألا تشجع على تحرك مزيد من المهاجرين صوب الحدود مع دول الاتحاد

وفي تصريحات أدلى بها عقب محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، وصف بوريل اجتماعهما بأنه طويل ومثمر.

وكان رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أوليغ جورافليوف، قد قال إن السلطات التركية تدفع نحو 130 ألف لاجئ في اتجاه الحدود اليونانية، ثلثاهم ليسوا سوريين.

وتدفق الآلاف من اللاجئين والمهاجرين نحو أوروبا عبر الحدود التركية، بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيفتح الحدود أمام اللاجئين للعبور إلى أوروبا، مبينًا أن تركيا لا طاقة لها باستيعاب موجة هجرة جديدة.

وأعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عبر تويتر، في وقت سابق، أن أكثر من 76 ألف لاجئ عبروا الحدود التركية باتجاه أوروبا، حتى صباح يوم الأحد.