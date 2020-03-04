بسبب كورونا... مون يلغي زيارة الإمارات ومصر وتركيا

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إلغاء جولة خارجية للرئيس مون جيه- إن، كان مخططا أن تبدأ في منتصف الشهر الجاري.

وأوضح المكتب الرئاسي في سيئول، اليوم الأربعاء، أنه ألغى جولة خارجية للرئيس، وكانت تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وتركيا، بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، بحسب موقع وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وقال كانغ مين-سوك المتحدث باسم المكتب الرئاسي، اليوم، في بيان إن "المكتب الرئاسي أجرى التشاور مع الدول المعنية حول الجولة الخارجية في منتصف الشهر الجاري، ويعد للجدول الزمني لها، غير أنه قرر عدم المضي قدما في الجولة الخارجية من أجل تركيز الجهود لمكافحة كورونا وسط المخاوف المتزايدة من انتشاره في جميع أنحاء البلاد".

وتابع كانغ مين-سوك: "قادة الدول المعنية تفهموا إلغاء الجولة".

ولفت المتحدث باسم المكتب الرئاسي إلى أنه "من المتوقع أن يجري الرئيس مون اتصالات هاتفية مع قادة الدول الثلاث لمناقشة سبل التعاون الدولي لمكافحة كورونا فضلا عن القضايا الثنائية التي تهم البلدين".

وأعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 5.328 حالة، و32 حالة وفاة، حتى منتصف ليل يوم 3 مارس/آذار.