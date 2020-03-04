كورونا يتفشى في إسرائيل... حجر صحي لمن حضروا ديربي تل أبيب

ناشدت الصحة الإسرائيلية الآلاف ممن حضروا مباراة ديربي تل أبيب، اللجوء للحجر الصحي، بعد الكشف عن مصاب بفيروس كورونا ممن حضروا المباراة.

وأفادت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن أحد الشباب الإسرائيليين ممن حضروا مباراة كرة القدم بين مكابي وهبوعيل، الاثنين الماضي، كان مصابا بفيروس كورونا، وبأن وزارة الصحة الإسرائيلية طالبت المتفرجين بالحجر الصحي الفوري.

وأكدت الصحيفة العبرية أن الصحة الإسرائيلية ناشدت بشكل خاص، المتفرجين ممن حضروا مباراة كرة القدم، والذين دخلوا إلى استاد بلومفيلد بمدينة تل أبيب، من البوابة رقم 8، الدخول إلى الحجر الصحي، رغم أن المتفرجين كانوا بالآلاف.

وأوردت الصحيفة أن الحضور من المتفرجين يقدروا بـ5500 متفرج، وبأن وزارة الصحة الإسرائيلية تطالبهم بسرعة الدخول في الحجر الصحي، بعد ثبوت وجود حالة إصابة بفيروس كورونا عند أحد المشجعين.

وأوضحت أن أحد تلاميذ مدرسة "برينر" في القرية الزراعية، وسط إسرائيل، كان مصابا بفيروس كورونا، وهو المشجع الذي حضر مباراة الديربي في تل أبيب، حيث طالبت الوزارة الإسرائيلية إخضاع طلاب المدرسة، والمقدرين ب1000 تلميذ للحجر الصحي الفوري.

يشار إلى أن عدد الإسرائيليين الذين أصيبوا بفيروس كورونا وصل إلى 15 حالة مؤكدة.