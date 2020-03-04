ستولتنبرغ: قوات الناتو في أفغانستان لحماية الدول الغربية

صرح الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، بأن قوات الناتو في أفغانستان لحماية الدول الغربية من هجمات التنظيمات المسلحة الإرهابية التي قد تنتشر بها.

القاهرة – سبوتنيك. وأضاف ستولتنبرغ أن "قوات الناتو ليست متواجدة في سوريا ولكن أي تهديد تتعرض له دولة عضو في الحلف سنتصدى له".

وأشار ستولتنبرغ إلى أن "اتفاق إحلال السلام في أفغانستان الموقع بين الولايات المتحدة وطالبان هو الخطوة الأولى في طريق صعب للتوصل إلى تسوية سلام في البلاد".

وكان وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، قد أكد في وقت سابق، أن حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وافق على توسيع عملياته في الشرق الأوسط والعراق، بالتنسيق مع السلطات في بغداد.

وقال إسبر، في مؤتمر صحفي، الشهر الماضي: "حلف الناتو قبل أن يوسع دوره في الشرق الأوسط والعراق بالتنسيق مع العراق".

وأضاف: "سيعمل الناتو على ردع وعدم قيام أي أعمال عنف في المنطقة، والحرص على منع ظهور أي حركة إرهابية أخرى لفرض الأمر الواقع على دول المنطقة".

وفي سياق متصل، أكد إسبر أن الولايات المتحدة، تحث أعضاء حلف الناتو، تفكر في حلول مبتكرة لكي يكون هذا التحالف هو "الأكبر عالميًا".