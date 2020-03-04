"كورونا" يهدد طرح فيلم جيمس بوند الجديد

يهدد تفشي فيروس "كورونا" الجديد في عدد كبير من الدول بصورة كبيرة طرح فيلم "جيمس بوند" الجديد الذي يحمل عنوان "لا وقت للموت".

وأشار موقع "غوس" المعني بأخبار الفن أن الاضطراب بات يخيم عرض فيلم "جيمس بوند" الجديد، خاصة وأن قطاع الترفيه في بريطانيا، المقرر أن يكون العرض الأول في الفيلم، ألغى عدد من الفعاليات الخاصة بالفيلم.

كما أثيرت مخاوف عديدة حول توقيت طرح فيلم "جيمس بوند" الذي يحمل اسم "لا وقت للموت".

وألغت شركة "والت ديزني" بعض الفعاليات، التي كانت ستقام للترويج في أوروبا لإطلاق قناة "ديزني بلس"، المتوقع لها أن تنافس شبكة "نتفلكس" و"أمازون برايم"، عن طريق عرض مسلسل "ذا ماندلوري" أحدث سلسلة أعمال "حرب النجوم".

وكان من المنتظر أن يسير مشاهير وتنفيذيون على البساط الأحمر في لندن غدا الخميس للترويج للقناة التي تبث عبر الإنترنت وستصبح متاحة للمشركين في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا بدءا من 24 مارس/آذار.

وقالت ريد إكسبديشنز، المنظمة لمعرض لندن للكتاب يوم الأربعاء إنه تم إلغاء المعرض الذي يشكل ملتقى للناشرين ويجذب 25 ألف زائر من أكثر من 100 دولة.

وكان المعرض سيقام في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من مارس/آذار.

وعزت ديزني قرار الإلغاء إلى مخاوف بشأن السفر دوليا، بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما أبدى رواد دور السينما مخاوفهم بشأن توقيت إطلاق الفيلم الجديد من سلسلة جيمس بوند "نو تايم تو داي" (لا وقت للموت)، الذي يعتبر أحد أكبر الأحداث الترفيهية في 2020.

وكان مقررا إطلاق الفيلم الذي يقوم ببطولته دانيل كريغ في الثالث من ابريل/نيسان، لكن اثنين من مواقع متابعة أخبار شخصية الجاسوس الشهير خاطبا شركات الإنتاج المسؤولية عن الفيلم لتأجيل طرحه خشية صدور قرار بغلق دور السينما بحلول ذلك الوقت.

وسجلت بريطانيا 51 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن مع تحذير أمس الثلاثاء من أن أكثر من 5 الموظفين قد يغيبون عن العمل عند بلوغ التفشي ذروته.