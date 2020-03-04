إسرائيل تفرض حجرا صحيا على العائدين من دول أوروبية خوفا من كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن وجوب دخول جميع المواطنين العائدين إلى البلاد من فرنسا وألمانيا وإسبانيا والنمسا وسويسرا ودول أخرى إلى حجر صحي منزلي لمدة 14 يوما، في إطار مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، ومنع دخول المواطنين الأجانب إلى إسرائيل.

القدس - سبوتنيك . وقال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إننا "في أوج وباء عالمي، ونطالب القادمين من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا والنمسا بالدخول إلى حجر صحي ".

وقال وزير الصحة يعقوب ليتسمان، في مؤتمر صحفي: "لن نصادق على اجتماعات بمشاركة أكثر من 5000 شخص خوفا من انتشار كورونا".

وتفرض وزارة الصحة الحجر الصحي المنزلي على جميع العائدين من إيطاليا والصين وغيرها.

Netanyahu announcing Israel's new extreme measures against #corona. Orders Israelis to stop shaking hands, suggests following Indian custom of namaste instead. 🙏🏽 pic.twitter.com/8dGZUUtwEU — Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) March 4, 2020

وفي غضون ذلك، بدأت شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" بفصل مضيفي ومضيفات طيران في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الحاصل في أعقاب انخفاض بيع تذاكر طيران وإلغاء خطوط طيران بعد انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وقالت الشركة، في رسائل الفصل إلى العاملين، إنها "مضطرة إلى دراسة إنهاء عملك في الشركة وذلك على ضوء أزمة كورونا العالمية وتبعاتها الفورية على الشركة".

وبالأمس، وافق مسؤولون كبار في الشركة على التنازل عن 20 في المئة من رواتبهم.

"I was at a hospital with #CoronaVirus patients and I was shaking hands with everybody"

He's deliberately trolling me - how can I possibly find something stupider to say than that? pic.twitter.com/riKoJ06vuW — Parody Boris Johnson (@BorisJohnson_MP) March 3, 2020

ويعمل في شركة "إل عال" حاليا نحو 6200 شخص. وقد أبلغت الشركة البورصة بأن الأضرار المالية التي تلحق بها بسبب انتشار فيروس كورونا، ستتراوح بين 50 إلى 70 مليون دولار. وقد تراجع سهم الشركة في البورصة بنسبة تفوق العشرات خلال الشهر الأخير.