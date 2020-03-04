شركة "كاسبرسكي لاب" الروسية تغلق مكاتبها مؤقتا في ثلاث مدن صينية

وقالت مديرة الموارد البشرية في شركة "كاسبرسكي لاب"، مارينا ألكسيفا لوكالة "سبوتنيك": "بالنسبة لـ"كاسبرسكي لاب"، فإن صحة الموظفين تحتل الأولوية القصوى، وأن الشركة تتخذ جميع التدابير المتاحة لمنع انتشار فيروس كورونا. وفي هذا الصدد، وفي الوقت الحالي، قررنا إغلاق مكاتبنا في بكين وتيانجين وشنغهاي، وجميع الموظفين في الصين يعملون من منازلهم. في بلدان أخرى من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لدى الشركة جدول عمل مرن، وفي المكاتب نفسها يتم منح أقنعة تنفسية ومطهرات لزملائهم".

وأوصت الشركة أيضاً بأن يمتنع جميع الموظفين في الأيام القادمة عن رحلات العمل قدر الإمكان، خاصة في البلدان التي توجد بها حالات كثيرة من الإصابة بفيروس كورونا. في غضون أسبوعين بعد العودة من هذه البلدان، يتم تشجيع الناس على العمل من المنزل وإجراء تحاليل لحالتهم الصحية.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، في العالم 93.455 حالة، فيما وصل عدد الوفيات 3.198 حالة، بينما تعافى 50.690 شخصا حول العالم.