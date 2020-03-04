أذربيجان تفرض "قيودا مؤقتة" على دخول السفن الإيرانية إلى موانئها

باكو - سبوتنيك. وقال مدير المكتب الصحفي للوكالة البحرية الحكومية، تورال موسيبوف، اليوم الأربعاء، لـ "سبوتنيك": "في إطار التدابير الوقائية المتخذة لمنع الخطر، الذي يمكن أن يسببه فيروس كورونا في أذربيجان، ولإجراء تدابير وقائية وعاجلة، فرضت الوكالة البحرية الحكومية التابعة لوزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة قيودًا مؤقتة على دخول السفن إلى موانئ جمهورية أذربيجان، التي ترفع علم دولة جمهورية إيران الإسلامية، إن تنفيذ التدابير المناسبة واعتماد التدابير اللازمة في هذا الاتجاه هو محور اهتمام الوكالة البحرية الحكومية".

هذا وكان مجلس وزراء أذربيجان، قرر إغلاق الحدود والرحلات الجوية مع إيران بسبب خطر انتشار فيروس كورونا.

المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الأذربيجانية، ليلى عبد اللايفا، قالت لوكالة "سبوتنيك"، إنه سيتم إنشاء ممر خاص لمغادرة المواطنين الأذربيجانيين من إيران.

وتم تسجيل ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا في جمهورية أذربيجان، وكان أحد المصابين مواطنًا روسيًا.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية في وقت سابق من اليوم أن عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد وصل إلى 92، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 2922، بعد تسجيل 586 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ووصل عدد المتعافين إلى 552.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، في العالم 93.455 حالة، فيما وصل عدد الوفيات 3.198 حالة، بينما تعافى 50.690 شخصا حول العالم.