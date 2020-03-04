إيطاليا: ارتفاع وفيات كورونا إلى 107 وقرار بإغلاق المدارس والجامعات

أعلنت السلطات في إيطاليا، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد إلى 107 حالة، بعد تأكيد وفاة 28، اليوم الأربعاء.

وأضاف مسؤول إيطالي، في تصريحات نقلتها "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، أنه تقرر غلق المدارس والجامعات إلى يوم 15 مارس/آذار.

وفي السياق، قال رئيس الدفاع المدني الإيطالي أنجيلو بوريلي إن "عدد ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا ارتفع من 79 إلى 107، وإجمالي عدد حالات الإصابة إلى أكثر من 3 آلاف".

وقال في مؤتمر صحفي: "دعونا نبدأ بحالات الشفاء، في يوم واحد تم شفاء 116، أي أن العدد الإجمالي ارتفع إلى 276 شخصا تم شفاؤهم. بينما زاد عدد الوفيات 28 شخصا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 107".

ووفقا له، بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة، بما في ذلك فترة النقاهة والوفيات إلى 3089.

وقالت وزيرة التعليم لوسيا أزولينا إن جميع المدارس والجامعات ستغلق أبوابها من غدٍ الخميس حتى 15 من مارس/آذار الجاري كجزء من محاولة لاحتواء تفشي الفيروس. وكانت أزولينا تتحدث إلى جانب رئيس الوزراء جوزيبي كونتي عندما قالت "آمل أن يتمكن التلاميذ من العودة إلى المدرسة في أقرب وقت ممكن ... التزامي هو ضمان توفير الخدمة العامة الأساسية، وإن كان ذلك عن بُعد، لجميع طلابنا".