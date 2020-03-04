طهران تتهم البحرين بعدم إجلاء مواطنيها من إيران بسبب كورونا

اتهمت طهران البحرين بعدم الرغبة في مساعدة مواطنيها على العودة إلى ديارهم بسبب تفشي فيروس كورونا في إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي عبر قناة "تلغرام" التابعة للوزارة: "في الوقت الحالي، يُجبر حوالي 1.3 ألف مواطن بحريني ممن وصلوا إلى إيران لأغراض الحج والسياحية، دون رغبة منهم، على البقاء في إيران لفترة طويلة وضد إرادتهم".

وأضاف: "وذلك لأن سلطات البحرين تتظاهر بأنها على غير علم بهم، وأنها غير مهتمة بوضعهم".

ووفقا له، أعلنت طهران استعدادها للتعاون مع المنامة لإعادة المواطنين البحرينيين إلى وطنهم، معتبرة ذلك إجراءً احتياطياً يمكن من خلاله الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق من اليوم، أن عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد وصل إلى 92، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 2922، بعد تسجيل 586 إصابة جديدة خلال الـ24 الساعة الماضية، ووصل عدد المتعافين إلى 552.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، في العالم 93.455 حالة، فيما وصل عدد الوفيات 3.198 حالة، بينما تعافى 50.690 شخصا حول العالم.