الرئاسة التركية: الانتخابات التي أعلن عنها الرئيس السوري في حكم العدم

علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، على إعلان الرئيس السوري بشار الأسد إجراء انتخابات برلمانية في موعدها المقرر أبريل/ نيسان المقبل.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، قال قالن: "هذه الانتخابات بحكم العدم ولن تكون مختلفة عن سابقاتها ولن يكون لها أي شرعية بالنسبة لنا أو بالنسبة للشعب السوري أو المجتمع الدولي".

وصرح الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات البرلمانية في البلاد ستعقد في موعدها على أي حال.

وقال الأسد في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية الحكومية: "ستجرى انتخابات النواب في غضون بضعة أشهر، وستجرى في الوقت المحدد، على أي حال".

وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الثلاثاء، المرسوم رقم 76 لعام 2020، القاضي بتحديد يوم الاثنين الموافق 13 أبريل/ نيسان 2020، موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث.

#عاجل | #قالن (حول إعلان النظام السوري إجراء انتخابات برلمانية): هذه الانتخابات بحكم العدم ولن تكون مختلفة عن سابقاتها ولن يكون لها أي شرعية بالنسبة لنا أو بالنسبة للشعب السوري أو المجتمع الدولي — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 4, 2020

ونشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" نسخة عن المرسوم الذي تنص المادة الأولى منه على تحديد موعد الانتخابات.