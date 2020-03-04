تبادل اللكمات في البرلمان التركي بسبب مقتل جنود أتراك في سوريا...فيديو

وشاركت صحيفة "Sözcü" عبر حسابها الرسمي على "توتر"، مقطع فيديو، يظهر انضمام عشرات النواب إلى الشجار، مسددين اللكمات من فوق الطاولات والمقاعد، فيما حاول آخرون التدخل لفض النزاع.
TBMM'deki oturum sırasında vekiller birbirine girdi. AKP'li ve CHP'li vekiller arasında yumruklaşmaya varan kavganın CHP'li Engin Özkoç'un konuşması sırasında yaşandığı belirtildi pic.twitter.com/bVxWnp3ExY— Sözcü (@gazetesozcu) March 4, 2020
ووجه النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أنجين أوزكوك، اتهامات لأردوغان، خلال مؤتمر صحفي، وفي سلسلة تغريدات على "تويتر" بعدم احترام الجنود الذين قتلوا الاسبوع الماضي في سوريا، بحسب "رويترز".
TBMM'de yumruklu oturum! AK Partili ve CHP'li vekiller birbirine girdi. pic.twitter.com/hkri8TdohK— FOX HABER (@FOXhaber) March 4, 2020
كما اتهم أوزكوك الرئيس التركي بعدم التحلي بالمسؤولية، بسبب إرساله القوات التركية إلى إدلب دون غطاء جوي.
TBMM'de AKP ile CHP'li vekiller arasında kavga çıktı. Kavganın kızıştığı sırada bir milletvekilinin, Meclis'teki sıraların üstüne çıkıp diğer vekillere tekme atması dikkatlerden kaçmadı. Beş vekil, daha sonra tekme atan vekili arasına alarak, yumruklamaya başladı. pic.twitter.com/2aK49qFZnd— ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) March 4, 2020
ومن جهته ندد رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، بتصريحات النائب المعارض، وأشارت وكالة "الأناضول" التركية إلى أن الادعاء في أنقرة فتح تحقيقا للاشتباه بإهانة الرئيس.
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