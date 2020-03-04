تبادل اللكمات في البرلمان التركي بسبب مقتل جنود أتراك في سوريا...فيديو

TBMM'de AKP ile CHP'li vekiller arasında kavga çıktı. Kavganın kızıştığı sırada bir milletvekilinin, Meclis'teki sıraların üstüne çıkıp diğer vekillere tekme atması dikkatlerden kaçmadı. Beş vekil, daha sonra tekme atan vekili arasına alarak, yumruklamaya başladı. pic.twitter.com/2aK49qFZnd