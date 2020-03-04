تركيا: ذاهبون إلى موسكو بهدف تحقيق وقف إطلاق النار في سوريا

قال متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن الوفد التركي يسافر إلى موسكو وكله أمل في التوصل إلى موقف مشترك أو اتفاق إزاء الأحداث في إدلب.

ووفقا لما نشرته وكالة "الأناضول"، أوضح قالن: "إطارنا الأساسي ونحن ذاهبون إلى موسكو هو تحقيق وقف إطلاق نار عاجل في إطار اتفاق سوتشي. يجب تهيئة الظروف على الساحة السورية لضمان عودة اللاجئين بطريقة آمنة وكريمة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح بأنه يأمل في مساهمة المحادثات المقررة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا.

#عاجل | متحدث الرئاسة التركية: سنسافر إلى #موسكو وكلنا أمل في التوصل إلى موقف مشترك أو اتفاق إزاء الأحداث في #إدلب — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 4, 2020

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، مقتل اثنين من جنودها في هجوم بإدلب، مما يرفع عدد قتلى القوات التركية في سوريا خلال أسبوع واحد إلى ما لا يقل عن 37 جنديا.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي، أن أكثر من 961 ألف شخص نزحوا من إدلب منذ بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بينهم 375 ألفا في فبراير/شباط الماضي فقط.

#عاجل | #قالن: إطارنا الأساسي ونحن ذاهبون إلى #موسكو هو تحقيق وقف إطلاق نار عاجل في إطار اتفاق #سوتشي (مؤتمر صحفي) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 4, 2020

وهناك حوالي 567 ألف طفل بين النازحين، وفقا لآخر تقرير لمجموعة تنسيق المعسكرات وإدارة المخيمات التابعة لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين.