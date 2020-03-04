روسيا تقترح تمديد اتفاق "أوبك+" دون تقليص إضافي للإنتاج

قال مصدر في أحد الوفود المشاركة في جلسة لجنة المراقبة الوزارية لاتفاق "أوبك+"، اليوم الأربعاء، إن روسيا عارضت التقليص الإضافي للإنتاج في الربع الثاني من العام بسبب فيروس كورونا، مقترحةً تمديد الصفقة.

فيينا - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "روسيا اقترحت ببساطة تمديد الاتفاق". ولم يحدد المصدر المدة التي عرضتها روسيا لتمديد الاتفاق.

وينظر أعضاء "أوبك +" في الحاجة لمزيد من القيود على إنتاج النفط بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين، والذي ينتشر في جميع أنحاء العالم. وأدت المخاوف من الطلب على "الذهب الأسود" في العالم لانخفاض في الأسعار، إذ هبط سعر خام برنت من كانون الثاني/ يناير كحد أقصى من 71 دولارًا للبرميل إلى ما بين 50 و55 دولارًا.

وتعقد لجنة المراقبة الوزارية لـ "أوبك +"، اليوم، اجتماعا في فيينا. ثم في 5 آذار/مارس، يعقبه عقد اجتماع لدول "أوبك"، وفي اليوم التالي - سيلتقي ممثلو جميع دول اتفاقية "أوبك +" لبحث الحد من إنتاج النفط، حيث من المنتظر أن تناقش المنظمة ما إذا كانت ستزيد خفض إنتاج النفط لمواجهة تدهور الطلب الناجم عن الانتشار العالمي لفيروس "كورونا".

وستناقش "أوبك" خفض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً، إضافية وخيارات أخرى، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه لتحقيق استقرار للأسعار الآخذة بالتراجع. ويزيد ذلك عن خفض 600 ألف برميل يوميا كان قد اقتُرح في البداية.