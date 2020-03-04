ظهور أول حالة كورونا في ليفربول

أعلن مجلس مدينة ليفربول الإنجليزية عن ظهور أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا داخل المدينة، وهي لشخص قادم من إيطاليا.

وكانت وزارة الصحة البريطانية قد أعلنت تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، ليصل عدد الحالات إلى 85 حالة.

يذكر أن فيروس "كورونا" الجديد، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019، في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

#NEWS - The first #Coronavirus case in #Liverpool has been confirmed. The city resident became infected whilst in Italy. The patient is now receiving specialist treatment.



Full story: https://t.co/9VVdaSobBN pic.twitter.com/hQXfOo6puN — Liverpool City Council (@lpoolcouncil) March 4, 2020

ويواصل فيروس "كورونا" تفشيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من 50 دولة، تسبب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة، فيما صنفت منظمة الصحة العالمية، فيروس كورونا، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 90 ألفا.

ووجدت مجموعة من العلماء في ألمانيا دواء يدعى "camostat mesylate"، من المتوقع أنه يعمل على محاربة مرض "كوفيد-19"، وهو المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد "سارس-كوف-2".