"حتى الثالث من أبريل"... قرار بشأن الدوري الإيطالي مع تفشي فيروس كورونا

أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، إقامة مباريات الكرة في الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، بدون جماهير حتى يوم الثالث من أبريل/نيسان على أقل تقدير.

وكانت مخاوف بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل إيطاليا، قد تسببت في تأجيل أكثر من لقاء بالدوري الإيطالي وكأس إيطاليا.

ووفقا لبيان صادر من الحكومة الإيطالية، سيتم تنظيم جميع الأحداث الرياضية في إيطاليا دون جمهور حتى 3 أبريل/ نيسان المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضح البيان أن القرار يتم تطبيقه في جميع أنحاء البلاد، بما فيها المناطق التي لم تتأثر بعد بانتشار الفيروس.

وأوضح البيان أن الأندية مسؤولة عن إجراء فحوصات دورية للتأكد من عدم إصابة أي من الرياضيين أو الموظفين بفيروس كورونا.

وأعلنت السلطات في إيطاليا ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد إلى 107 حالة، بعد تأكيد وفاة 28، اليوم الأربعاء.

يذكر أن فيروس "كورونا" الجديد، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019، في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من 50 دولة، تسبب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة، فيما صنفت منظمة الصحة العالمية، فيروس كورونا، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 90 ألفا.