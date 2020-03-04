السلطات البرتغالية تداهم منزل كاسياس

فتشت السلطات البرتغالية منزل إيكر كاسياس، حارس وقائد منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم 2010 ، اليوم الأربعاء، ضمن تحقيقات في مزاعم غسل أموال وتهرب ضريبي في عالم كرة القدم.

وقال مدّعون إن قرابة 200 رجل شرطة فتشوا 76 مكانا في أنحاء البلاد من بينها منازل وأندية كرة قدم ومكاتب محامين ووكلاء لاعبين، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وفي بيان على تويتر قال كاسياس، إنه "هادئ تماما" فيما يتعلق بالتحقيقات ولديه "ثقة كاملة" في النظام القضائي البرتغالي، معبرا عن أمله في أن يتم التعامل بشفافية مع الجميع.

وتحقق السلطات في مزاعم تهرب ضريبي في كرة القدم من العام 2015 وما بعدها.

وقاد كاسياس، إسبانيا للفوز ببطولتي أوروبا 2008 و2012 وكأس العالم 2010 وعانى من نوبة قلبية في مايو/أيار، خلال التدريب مع ناديه الحالي بورتو البرتغالي، ولم يلعب من وقتها.

وعاد إلى التدريبات في نوفمبر/تشرين الثاني، وأكدت أندية برتغالية كبرى من بينها بورتو خضوعها لتحقيقات.

وقال بورتو إن السلطات فتشت مقر النادي وأنه سيتعاون مع التحقيقات.

ويشار إلى أن كاسياس قال، الشهر الماضي، إنه سيترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الانتخابات المقررة في وقت لاحق من العام الجاري.