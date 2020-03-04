ساندرز: بايدن حصل على دعم أكثر من 60 ملياردير في أمريكا

اتهم المرشح الرئاسي الأمريكي، بيرني ساندرز، مساء اليوم الأربعاء 4 مارس/آذار، بأن منافسه جو بايدن حصل على دعم أكثر من 60 ملياردير في أمريكا.

وجاءت تصريحات ساندرز في مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن نتائج "الثلاثاء الكبير"، والتي نقلتها صحيفة "واشنطن بوست" ووكالة "بلومبرغ" الأمريكيتين.

وقال ساندرز : "أنا مصرّ على إكمال حملتي الانتخابية، لأن لدي رؤية مختلفة تماما لهذه البلد، عن منافسي بايدن".

وتابع قائلا: "نحن ندير حملتين انتخابيتين مختلفتين تماما، ولكل منهما رؤى مختلفة تماما".

واستمر بقوله: "بايدن يتلقى تمويلا من 60 ملياردير على الأقل لإنجاح مشروعه وإفشال المشروع الذي أتزعمه، لكني أنا أحصل فقط على دعم الناس والناخبين وهذا يكفيني".

وحسب "رويترز"، فاز بايدن، نائب الرئيس السابق الذي كانت حملته في وضع شديد الصعوبة قبل أسابيع فقط، بـ 9 من 14 ولاية شاركت في التصويت في "الثلاثاء الكبير"، بما شمل فوزا مفاجئا في تكساس وماساتشوستس في السباق إلى مواجهة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبعد أيام فقط من عودة حملته إلى الحياة بفوز كبير في ساوث كارولاينا، أصبح بايدن (77 عاما) بطلا بالإجماع لدى الجناح المعتدل في الحزب في مواجهة ساندرز (78 عاما) وهو سناتور يساري يحظى بدعم قوي من فئة الشباب.

وقال بايدن أمام حشد صاخب من أنصاره في لوس آنجلوس: "لكل الذين لم يؤخذوا في الحسبان وتُركوا جانبا، هذه حملتكم". وأضاف: "نحن حاضرون بقوة".

وقال ساندرز: "سنفوز بترشيح الحزب الديمقراطي وسنهزم أخطر رئيس في تاريخ هذا البلد".

Sanders goes after Biden’s voting record, saying they both “have different visions for this country and are running very different campaigns,” adding Biden has “received funding from at least 60 billionaires” pic.twitter.com/SlREtywU56 — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) March 4, 2020

​وتغير الوضع بشكل مذهل بالنسبة لبايدن بعد أدائه الضعيف في أيوا ونيوهامشير، فحتى أسبوع مضى كان يأتي بعد ساندرز في أغلب الولايات وعلى مستوى البلاد.

وشهدت تلك الجولة للانتخابات الأمريكية تقدما كبيرا لجو بايدن على منافسه الذي يوصف باليساري بيرني ساندرز، حيث فاز بايدن بتأييد ولايات ألاباما وأركنساس وماساشوستس ومينوستا ونورث كارولينا وأوكلاهوما وتينيسي وتكساس وفرجينيا، فيما حصل ساندرز على تأييد ولايات كاليفورنيا وكولورادو ويوتاه وفيرمونت.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة من المقرر إجراؤها في نوفمبر 2020.