البرلمان الأوكراني يوافق على دخول قوات أجنبية إلى البلاد لإجراء مناورات

أقر البرلمان الأوكراني قانوناً يسمح بدخول وحدات لقوات مسلحة تابعة لدول أخرى إلى أراضي أوكرانيا في عام 2020، للمشاركة في التدريبات المتعددة الجنسيات.

كييف - سبوتنيك. وأيد 289 برلمانياً هذا القرار، في اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، مع العلم أن تأيد القرار كان يحتاج فقط لـ 226 صوتا.

ولم يتم حتى الآن التوقيع على الوثيقة من قبل رئيس البلاد.

في وقت سابق، طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من البرلمان الموافقة على قراره بشأن قبول القوات الأجنبية على أراضي البلاد للمشاركة في التدريبات لعام 2020.

ويجري الحديث على وجه الخصوص، عن إجراء التدريبات الأوكرانية الأمريكية "رابيد تريدنت-2020" و"سي بريز-2020"، والتدريبات الأوكرانية الرومانية "ريفيرين-2020"، والتدريبات الأوكرانية المولدوفية "ساوث-2020" والتدريبات الأوكرانية-البريطانية "ويرور واتشير- 2020".

ووفقاً للقانون الأوكراني، يحظر عمل أي وحدات عسكرية على أراضي البلاد لا ينص عليها القانون.

وأيضا في أوكرانيا، لا يُسمح بنشر قواعد عسكرية أجنبية، وبالتالي، يُسمح للقوات الأجنبية في كل مرة بدخول البلاد بموجب قانون خاص بناءً على اقتراح الرئيس.