المفوضية الأوروبية: فيروس كورونا قد يبطئ النمو بمنطقة اليورو في 2020

قالت المفوضية الأوروبية في تقديرات أولية إن النمو في منطقة اليورو في 2020 من المرجح أن يكون أبطأ من توقعاتها التي أصدرتها في منتصف فبراير/ شباط والبالغة 1.2 في المئة، بسبب الآثار السلبية لفيروس كورونا.

وحسب "رويترز"، لم تقدم الوثيقة، التي أعدتها المفوضية لمؤتمر عبر الهاتف لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي، توقعات جديدة للنمو للدول التسع عشرة التي تتشارك في اليورو ، مشيرة إلى أنه توجد شكوك كثيرة.

وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي: "مع انتشار الوباء الآن خارج الصين فإن تأثيره على الاقتصاد العالمي واقتصاد الاتحاد الأوروبي من المحتمل أن يكون كبيرا، وفي كل الأحوال سيكون أكبر من التقديرات التي تضمنها تقرير التوقعات الشتوية للمفوضية".

وفي توقعاتها الشتوية التي صدرت في 13 فبراير/ شباط، قالت المفوضية إنها تتوقع أن يبلغ النمو في منطقة اليورو 1.2 في المئة هذا العام والعام المقبل، لكنها أكدت أن من المبكر جدا تقدير تداعيات انتشار فيروس كورونا.